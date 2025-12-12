大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が11日（木）、12月27日（土）と28日（日）に開催するホームゲームの入退場時のオペレーションについての案内を行った。クラブを公式サイトが伝えている。 今試合は北海きたえーるを会場に行われるSVリーグ第8節の東レアローズ静岡戦で、同時にBリーグのレバンガ北海道の試合と同日開催する2日間でもある。 ヴォ