岩井俊二監督による『岩井俊二監督 30周年記念上映』予告映像、新ポスタービジュアルが12日、解禁された。これまでの作品をマッシュアップし、“岩井美学の軌跡”が今、一つの映像に。さらに出演者からの祝福メッセージ続々到着した。【写真】にっこりポーズ！キュートな笑顔をみせたアイナ・ジ・エンド1995年の長編デビュー作『Love Letter』が公開されてから30年。誰もが一度は抱く痛みや希望を、繊細でありながら鮮烈に映し