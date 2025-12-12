天草郡苓北町で特産のヒオウギガイの出荷が行われています。赤や紫、黄色など鮮やかな貝殻のヒオウギガイはホタテに似て甘みがあるのが特徴です。苓北町の福島水産では約1年半かけて9センチほどになった貝の箱詰めが行われていました。2025年は8月の記録的な大雨や酷暑で生育が心配されましたが、こまめな管理などで貝柱が大きく甘い貝に仕上がったということです。■福島水産福島剛士さん「貝柱のお刺身もおいしいんですけれど