市営住宅などへの入居に向けて、避難所で必要な物資を受け取る被災者（手前）＝12日午前、大分市佐賀関大分市佐賀関で11月に起きた大規模火災で、市は12日、全国から寄せられた義援金が2億円を超え、罹災証明書を交付した世帯を対象に配分すると発表した。全焼に100万円、半焼に50万円、部分焼に10万円とする。この日から一部の被災者は市営住宅に入居できるようになった。市によると、義援金は9日午前9時の時点で2億1千万円以