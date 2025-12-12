会談に臨む国民民主党の古川税調会長（中央左）と自民党の小野寺税調会長（同右）ら＝12日午後、国会自民、国民民主両党の税制調査会長は12日、国会内で会談し、所得税が生じる「年収の壁」の引き上げで協議した。合意には至らず、来週にも再協議すると確認した。国民民主党の古川元久税調会長は協議後に取材に応じ「引き上げ幅や（減税）対象で議論を続けていかないといけない」と説明し、両党の主張に溝があることをにじませた