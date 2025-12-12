香港スプリント14日、シャティン競馬場で香港国際競走が行われる。G1・4レースの開幕となる香港スプリント（芝1200メートル）では現在15連勝中、スプリント界最強と謳われるカーインライジング（セン5、ヘイズ）が出走予定。日本人の話題は同馬に「勝てる可能性がある馬」がいるかどうかに集まっている。日本からは今年の高松宮記念を制したサトノレーヴ（牡6、堀）、スプリンターズステークス覇者のウインカーネリアン（牡8、