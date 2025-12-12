ツインズで今季１６試合に出場したカーソン・マカスカ―外野手（２８）がＮＰＢの球団に移籍すると１１日（日本時間１２日）、野球専門サイト「ヤキュウ・コスモポリタン」が報じた。身長２０３センチ、体重１１３キロを誇るマカスカ―は長打力が売りの右のパワーヒッターだ。大学卒業後はドラフト指名されず、２０２３年６月にツインズとマイナー契約を結び、今季は３Ａで１０６試合に出場して打率２割４分６厘、２２本塁打を