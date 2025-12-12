提供：宝酒造株式会社 日本を代表するお酒といえば、やはり日本酒。2024年には、焼酎や本みりんなどを含む「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産へ登録されました。 「酒噺」でもこれまで、さまざまな角度から日本酒を深掘りしてきました。今回は、過去の記事を紹介しながら、2回に分けて日本酒の魅力をお届けします。〈前編〉では、日本酒の造り方から味わい、飲み方について解説しました。一方、日本酒は神事で扱われ