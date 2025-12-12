【モデルプレス＝2025/12/12】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日に都内で行われ、栃木県出身の2年生・西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）くんがモデルプレス賞を受賞。モデルプレスでは授賞式後の西小路くんを直撃し、受賞の心境や今後の目標を聞いた。【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン高校生”候補15人集結◆西小路侑汰くん、受賞後の心境「まさか選ばれる