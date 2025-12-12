【モデルプレス＝2025/12/12】元HKT48で女優の矢吹奈子が12月12日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元K-POPアイドル女優「透明感がすごい」素肌輝くキャミ姿◆矢吹奈子、キャミソール姿を披露矢吹は「明日、2026年度のカレンダー発売となります！」と報告し、写真を投稿。「自然の中で撮影したよ」と綴り、美しい肌が際立つ白いキャミソール姿を披露した。◆矢吹奈子の投稿に反響この