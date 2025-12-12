筆者の友人Aの話です。結婚してからずっと、クリスマスケーキは夫の取引先で購入してきたA。「好きな味を選べない」という小さな我慢を重ねてきました。夫の異動でついに「自由に選べる」と思った年、帰宅した夫の手には例年と同じパンフレットが……。 毎年、取引先で決まるクリスマスケーキ クリスマスシーズンになると、どのケーキを選ぼうかと心が浮き立つもの。独身時代は、ショーケӦ