英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新コレクションを、12月12日（金）から全国の直営店と公式オンラインストアで発売している。新作コラボレーションコレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」発売今回は、ハローキティのリボンとブランドを象徴するカラーである赤をアクセントに、花柄や伝統的なデザインをあしら