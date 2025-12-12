愛知県名古屋市の東山動植物園が12日、コアラのななみちゃんが11日に亡くなっていたことを公式サイトで発表した。7歳。死因は「悪性リンパ腫」と公表した。 【写真】在りし日のコアラのななみちゃん 公式サイトでは「昨日（令和7年12月11日）にコアラの『ななみ』が亡くなりましたことをお知らせします」と発表。ななみちゃんの状態については「令和7年10月23日に体調を崩し、行った検査結果からリンパ腫が疑われたため、バ