奈良市議のへずまりゅう氏（34）が、12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「【ご報告】地方議員冬のボーナスを公開します」として、期末手当の支給明細書を公開した。 【写真】所得税高っ！へずま氏の期末手当明細 へずま氏の期末手当は支給額85万5558円。所得税が33万1939円差し引かれ、差引支給額は52万3619円だった。「奈良市会議員は任期が8月からなので今回はこちらの金額ですが通常であれば142万円