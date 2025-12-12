cosmosy（写真提供=NTTドコモ・スタジオ＆ライブ） グローバルガールズグループ、cosmosy（コスモシー）が2025年、世界中が注目するルーキーとして選ばれた。所属事務所によると、cosmosyはGoogleが発表した「2025年検索で振り返る（Year in Search 2025）」において、「グローバル人気検索キーワード（Global Breakout Searches）：K-Pop Debuts」部門に名を連ねた。デビューから1年足らずの新人グループがグロー