『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』キービジュアル HYBE JAPANは、日本オリジナルの企画として、HYBE MUSIC GROUPアーティストとして初となる没入型楽曲体感ミュージアム『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』を、2026年2月5日から3月16日まで東京・新宿住友ホールで開催する。デビュー5周年を迎えるENHYPENは、デビュー以来、独自のヴァンパイアコンセプトで愛されてきたグロ