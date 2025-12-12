女優・北川景子のクールな衣装に注目が集まった。１２日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演。冒頭に登場し「あさイチをご覧のみなさん、おはようございます。北川景子です」とニッコリほほえんだ。前髪はセンター分けで、後ろで一つに結んだヘアスタイル。タートルネックにストライプのジャケットを合わせた、全身ブラックコーデだ。ジャケットには文字が散りばめらている。ネットは「スー