サッカー元スペイン代表でＪ１神戸でもプレーしたアンドレス・イニエスタ氏が来年のサッカーＷ杯で「スペインが優勝候補の一つ」だとした。スペインのスポーツ紙マルカとのインタビューで話した。現在のスペイン代表についてイニエスタ氏は「とても魅力的。これはサッカーファンの間でとても一般的な意見。プレーや喜び、責任感のレベル、誰もが何をしなければならないのかを分かっていて、選手のバリエーションが数多くあり、