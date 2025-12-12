Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¶¸¶æÆ¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤äËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È2013Ç¯¤«¤é¡¢ÃËÀ­¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿À¶¸¶¡£¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ÎÃæ¡¢2020Ç¯6·î¤Ë´¶À÷À­¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤éÌó2Ç¯8¥«·î¸å