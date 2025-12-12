参院予算委で答弁する高市首相＝12日午後高市早苗首相は12日の参院予算委員会で、気象庁が発表する津波注意報などの対象地域の名称について、変更を検討させるとした。「できるだけ市町村名を明確に出すように改めさせる」と述べた。自民の船橋利実氏は、気象庁が使用する「北海道太平洋沿岸中部」といった表記は、地元住民になじみがないと指摘。金子恭之国土交通相は「命を守る行動を取るための重要な情報が分かりにくいのは