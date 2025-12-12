日本相撲協会は12日、東京・両国国技館で大相撲初場所（来年1月11日初日、両国国技館）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。主な行事は次の通り。▽12月22日番付発表▽23日日本相撲協会財団法人設立100周年記念式典祝賀会▽24日力士会▽来年1月5日横審稽古総見、新弟子検査▽6日明治神宮参拝・奉納土俵入り▽9日取組編成会議、野見宿禰（のみのすくね）神社例祭▽10日土俵祭り、優勝額贈呈