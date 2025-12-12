TBSが、12日昼のニュースで東京・港区の住宅火災について報じた際、現場上空から火災現場の様子を伝えるヘリコプターからのリポートが、安住紳一郎アナウンサー（52）だったことが、SNS上で大きな話題になっている。午前11時30分からのニュースの中で、現場上空からのリポートを伝える映像で、「報告安住紳一郎」のテロップがつけられた。声の主は「炎が見えました。黒煙が…大きく火が上がってます。赤いオレンジ色の炎がかなり