演歌歌手の藤あや子が11日に自身のアメブロを更新。歌手の美川憲一の復帰を祝福した。【映像】美川憲一、心臓手術・パーキンソン病を公表後初の会見この日、藤は「美川憲一さん」と切り出し「6年前LAにご一緒した時お揃いのパーカーを購入した時のツーショット」と、美川との2ショット写真を公開。「昨日の復帰会見 お元気そうなお顔を見てほっとしています」と安堵した様子でつづった。続けて「力強いメッセージは闘病中の