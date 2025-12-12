全調食東日本ブロック会、全国甘納豆組合連合会、全国フライビンズ組合連合会はこのほど、大田区社会福祉協議会に佃煮や煮豆、豆類関連製品など約3000個を寄贈した。大田区への寄付は2020年に続き2回目。大田区社会福祉協議会を通じて区内の子ども食堂などの施設に配布される。菊池光晃東日本ブロック会会長（菊池食品工業社長）は「煮豆、佃煮、惣菜は日持ちするという利点がある。主に購入するのは高齢の方が多いが、当会で