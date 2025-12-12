新潟県では１４日（日）から１５日（月）にかけて、土砂災害や強風、高波に注意・警戒が必要です。気象台によりますと１４日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本へ進む見込みです。この低気圧に向かって湿った空気が流れ込む見込みです。１５日にかけて本州付近は冬型の気圧配置が強まるため、新潟県では大気の状態が不安定となり、大雨となる所があるでしょう。海上を中心に非常に強い風が吹き、海