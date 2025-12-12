2026年漬物市場は、消費者の価値観が一層多様化する一方、原料確保や供給体制の制約が重く、需要と供給のギャップが拡大する一年となりそうだ。物価高が長引くなか、食品市場では「即食×本格」「手軽×おいしさ×健康感」といった複合的価値観が主流化している。漬物業界がこれに対応するには、小容量対応や用途提案など、これまで以上に細やかな商品開発と柔軟な供給体制が求められるだろう。しかし、市場側が多様な価値を求