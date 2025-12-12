東山動植物園によりますと、12月11日午後1時半ごろ、7歳のメスのコアラ「ななみ」が死んでいるのが見つかりました。2025年8月以降、食欲が落ちるなど体調が悪く、10月末からはリンパ腫が疑われ、隔離して飼育されていました。7月7日生まれだったことから「ななみ」と名付けられ、東山で「ワトル」と「おもち」の2匹の子供を残しています。コアラ舎には12日から、献花台が設置されています。