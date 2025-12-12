NTTドコモは、決済サービス「d払い」で、ネットワーク接続が不安定の場合の支払い方法「ネット未接続で支払い」の利用回数を従来の10回から20回に拡大した。 変更後の「ネット未接続で支払い」での支払いは、30日間で20回まで利用できる。アプリの対象バージョンは、IOS版が「7.3.4以降」、Android版が「7.04.0以降」となる。なお、過去24時間あたりの上限回数については5回までで変更はしていない。