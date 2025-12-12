JR九州は、クレジットカードのタッチ決済による自動改札機の入出場を2026年4月1日に正式導入する。 2022年7月に実験として利用できるようになっていたクレジットカードでのタッチ決済は、本格導入に伴い、対象となるエリアが変更される。鹿児島地区の指宿枕崎線および大分地区の日豊本線・久大本線での利用が2026年3月31日で終了し、4月1日からは鹿児島本線の門司港駅～久留米駅の49駅と香椎線の西戸崎