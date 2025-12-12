大阪府守口市で長屋の住宅が燃える火事があり、12日午後4時20分時点でも消火活動が続いています。12日午後2時半ごろ、守口市大久保町5丁目で「1階から火が見えます」と、通行人から119番通報がありました。消防によりますと、現場は4軒が連なる2階建ての長屋住宅で、消防車両13台が出動し、消火活動にあたっているということです。ケガ人や逃げ遅れがあるかどうかの情報はまだ入っていません。現場は京阪電鉄萱島駅から