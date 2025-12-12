ドジャースはクワンをトレードで獲得するのだろうか(C)Getty Images外野手の補強を必要としているドジャースは、FAやトレード市場で誰を獲得ターゲットにするのか注目されている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ブルペン以外では、ドジャースが改善すべきもう一つの主要分野は外野であり、チームは攻撃力をあまり犠牲にせずに守備力を向上させたいと考えている」と伝えている。【動画】ドジャースタジアムでも