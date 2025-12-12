週末は、13日(土)夜から14日(日)にかけて南北に並ぶようにできる2つの低気圧が東へ進み、西から次第に天気が悪化する見込みです。九州から関東では雨、東北や北海道では雪の降る週末になり、沿岸部を中心に風も強まるでしょう。13日(土)午後9時の予想天気図です。奄美付近と九州の北の海上にそれぞれ低気圧があり東北東へと進む見込みです。14日(日)の午前9時には、南側の低気圧は静岡沖に、北側の低気圧は能登半島の北の日本海へ