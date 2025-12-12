今季の野球シーンをふりかえる写真展「野球報道写真展２０２５」が、１３日から東京ドームに併設する野球殿堂博物館ではじまる。東京写真記者協会に加盟する在京の新聞、通信など３３社のカメラマンが撮影した、ＮＰＢやＭＬＢ、アマ野球や女子野球など６９点を展示。一般公開を前に、報道陣向けの内覧会が１２日に行われた。ドジャース・大谷翔平からソフトバンクの日本一、史上初めて夕方に行われた夏の甲子園開会式など、各