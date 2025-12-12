プロ野球・阪神は12日、「元阪神タイガース監督 𠮷田義男氏追悼試合」で行われたチャリティーオークションの収益金を発表しました。4月27日に甲子園球場で行われたイベントでは特別ユニフォーム 計78着(上着のみ)のオークションが行われ、収益金合計 860万1405円となりました。収益金はご遺族の意向に沿い、𠮷田義男氏の出身地である京都市内の公立小学校・義務教育学校の計155校への体育授業等で使用できるバットや