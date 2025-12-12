大相撲の冬巡業が１２日、兵庫・尼崎市で行われた。新大関の安青錦（安治川）は、ぶつかり稽古を行うなどして汗を流した。ウクライナ出身の安青錦にとって関西は、２２年４月に来日し、入門するまでは関大や報徳学園中、高校で稽古を重ねた縁の深い場所だ。午前９時４０分頃、稽古場に新大関が姿を見せると、待ちわびたファンから拍手が起こった。来場していた安青錦の来日時に関西大相撲部主将で、日本での共同生活を受け入れ