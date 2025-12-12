関東には強い寒気が流れ込み、山沿いでは大雪となっています。12日午後まで大雪注意報が出されていた群馬・みなかみ町水上駅付近から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。気象庁によりますと、午後2時現在で10cm以上の積雪が水上ではありました。画面奥に行けば行くほど山が深くなっていくところですが、シルエットが見えないぐらい奥はさらに雪が強く降っていまして、藤原では40cm以上の積雪があります。今、風はそれほど