福島県警捜査３課は１１日、いわき中央署が窃盗、住居侵入事件の捜査過程で、被害届が取り下げられたことを捜査員間で共有せず、不必要な捜索差し押さえを行ったと発表した。発表によると、いわき市の７０歳代男性から１日、「自宅にあった財布が入ったバッグが盗まれた」と同署に通報があった。５日になり、男性から別の場所への置き忘れで盗難ではなかったと連絡があったが、受けた同署刑事１課の署員が被害届の取り下げ処理