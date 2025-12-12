◆オーストラリアン・ベースボールリーグブリスベン・バンディッツ―アデレード・ジャイアンツ（１２日・ブリスベン）巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツがスタメンを発表した。石塚裕惺内野手が「２番・遊撃」、荒巻悠内野手が「３番・三塁」でスタメン出場する。先発マウンドには育成３年目右腕・田村朋輝投手が上がる。ここまで４試合に先発し、１勝１敗とな