自民党の今井絵理子議員が１２日、参院予算委員会で質問に立った。約４０分に渡って、手話、障害者雇用などについて高市早苗総理ら閣僚に質問を行った。今井議員は冒頭、デフリンピックの成功を報告。そして「政治家としての原点は聴覚に障害がある息子の存在」「息子とともに歩んでいく中で手話に出会い学びました」とし、手話ができる教員が圧倒的に少ないことなどを訴えた。また、障害者雇用について、「私の息子も耳に障