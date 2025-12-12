漫画家の倉田真由美氏が１２日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。災害時の自助について持論を投稿した。先日、青森県で震度６強の地震が観測され、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表。高市早苗首相は「自らの命は自らが守るという原則に基づき、防災行動を取るようにお願いする」と呼び掛けていた。この「自らの命は自らが守るという原則」という発言がＳＮＳで賛否を呼んでいる。「当たり前です」「おかしい話じゃない」と肯