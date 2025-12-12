ジャーナリストの伊藤詩織氏（３６）が１２日、都内で行われた「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」初日舞台あいさつに出席した。同作は、２０１５年に伊藤氏が元ＴＢＳ記者から受けた性的暴行被害とどう戦ってきたかを記録したドキュメンタリー映画。伊藤氏自らが監督を務め、日本人監督初となるアカデミー賞にノミネートされた。この作品をめぐっては、被害を受けた現場ホテルの防犯カメラ映像がホテルの許諾なしで使用