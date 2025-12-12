演歌歌手・水森かおりが１２日、東京・港区の長谷寺に眠る徳間康快さんの墓前を訪れ、紅白歌合戦に２３年連続出場が決まったことを報告した。紅白出場報告は、「鳥取砂丘」の大ヒットで初出場した２００３年から実施している。水森は「毎年、不安な気持ちで発表まで過ごしますが、今年もごあいさつさせていただき、いい報告が出来てよかった」と笑みを見せた。２０２０年に亡くなった父親へも出場の報告はしたという。水森は