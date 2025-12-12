今回、Ray WEB編集部はSNSの炎上について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のきえは、インフルエンサーのリナと友だちなのですが……？リナはSNSで晒され、炎上したようです。心配したきえは彼女に電話をかけましたが、その返事は……？原案：Ray WEB編集部作画：kライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】インフルエンサーの友だちが大炎上...心配して連絡すると【まさかの反応】が...！？