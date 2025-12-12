週末の天気（岡山・香川） 13日（土）日中は、岡山・香川の各地で晴れる予想です。 13日夜、日付の変わるころから14日（日）の明け方にかけて雨が降りそうですが、午前9時くらいにはやむ見込みです。14日の日中は再び日差しが届きそうです。ただし岡山県北部は14日の日中、折り畳み傘があると安心です。 13日の最高気温は12日（金）よりやや低い予想ですが、風が穏やかで過ごしやすい陽気となりそうです。14日の方が