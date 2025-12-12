空から見た重慶市巫山県の巫峡・神女風景区。（１１月２２日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶12月12日】中国で古くから親しまれている秋から冬にかけての行楽「紅葉狩り」が現在、文化・観光産業発展の新たな原動力へと転換しつつある。重慶市巫山（ふざん）県ではこのところ、第19回重慶長江三峡（巫山）国際紅葉祭りがにぎわいを見せている。本格的な冬が近づくにつれ、県内の120万ムー（8万ヘクター