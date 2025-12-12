１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．０３ポイント（０．４１％）高の３８８９．３５ポイントと４日ぶりに反発した。投資家心理がやや改善する流れ。中国の経済対策に対する期待感が支えとなっている２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１０〜１１日に開催され、金融と財政で景気を支援する方針が決定された。一連の報道によると、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引