ロッテの西川史礁外野手（２２）が１２日、故郷の和歌山県日高郡で御坊税務署、公益財団法人御坊納税協会が主催する確定申告ＰＲイベントに出演。スマホとマイナンバーを利用したｅ-Ｔａｘ模擬体験を行った。西川は「確定申告は難しそうな印象でしたが、実際にスマホで操作をしてみると思っていたより簡単で、とても便利だと思いました。スマホ申告は簡単で便利なので多くの人に利用して欲しいと思いました。今回はこうやって