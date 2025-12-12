お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（53）が11日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）で、CPAP（持続陽圧呼吸療法）のマスクを愛用していることを明かした。寝る時に手放せない物として、「マユリカ」中谷が「太りすぎてて無呼吸症候群になってしまって、CPAPを毎日着けて寝てます」と告白。海原ともこが「私も付けてる」と打ち明けると、中谷は「えーっ！そうなんですか」と驚がく。