カーリングのオリンピック最終予選で、男子日本代表のSC軽井沢クラブが最後の1枠を懸け、中国と対戦しました。カナダで行われている世界最終予選。2大会ぶりとなるオリンピック出場を目指す男子日本代表・SC軽井沢クラブは、3点を追う第6エンド。柳沢李空選手（24）がラストショットを確実に決めて2点を奪い、1点差に迫りました。会場には、11日にオリンピック出場を決めた女子日本代表、フォルティウスの姿も。女子代表から、いい