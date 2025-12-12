浙江省杭州市余杭区の杭州海創人型ロボットイノベーションセンターで今年誕生したロボットによるバンド「和璇」が人気を集めている。中国新聞網が伝えた。このバンドはこれまでに、第3回良渚フォーラムや第8回中国国際輸入博覧会、2025年世界インターネット大会烏鎮サミットなどの大型イベントで演奏を披露した。職員によると、多い時には月5〜6回のパフォーマンスを披露し、収益は100万元（約2200万円）に上るという。（提